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Закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО, - Білий дім

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Білий дім про грузинський закон про іноагентів: це відсуне країну від ЄС
Сполучені Штати стурбовані ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" в Грузії, та заявляють, що це відштовхне країну від ЄС.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Грузинський народ висловлював свою думку щодо цього закону, протестуючи на вулицях. У ці вихідні ми бачили одні з найбільших протестів в історії Грузії, коли десятки тисяч мирних протестувальників, не злякавшись тактики залякування, закликали свій уряд виступити проти цього закону, бо вони хочуть євроатлантичного майбутнього", - зазначила речниця.

Вона також додала, що США "глибоко стурбовані" ухваленням закону в третьому читанні та очікують, що президент Грузії накладе на нього вето.

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"Неясно, чи спробує парламент подолати потенційне вето, ми відкрито висловилися про нашу стурбованість щодо закону, який суперечить демократичним цінностям і відсуне Грузію ще далі від цінностей Європейського союзу, і не треба забувати також про НАТО", - резюмувала Жан-П’єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу".

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Герхард
    А обирати владу в Україні та Грузії теж повинен був Захід?

    Чи нинішню владу в обох країнах рептилоїди підкинули?
  • Джон Зойдберг #328773
    А це все наслідки безхребетності Заходу у 2007-2008-му роках, коли Україні та Грузії спочатку відмовили у перспективі вступу до НАТО, а потім ще й дозволили кацапам окупувати частину Грузії. Доумиротворялися, просравши Кавказ повністю. А будуть далі чухатися, то доведеться вчити фрази російською на кшталт "чєво ізволітє, барін?"
  • Галина Боброва #582785
    Грузины выбрали российские ценности
    Неприятно ,конечно
    Но это выбор грузинского народа
    Выбор украинского народа в 2019 ничем не лучше
    Украинцы,как и грузины ,тоже выбрали российские ценности
    А с ними в придачу получили Бучу
    И весь остальной ужас
    Неприятно, конечно
    Но это выбор украинского народа
    От которого скоро мало что останется
    Зато как порезвились
    Будет что детям рассказать
    У кого они еще будут...
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