Закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО, - Білий дім

Сполучені Штати стурбовані ухваленням закону "Про прозорість іноземного впливу" в Грузії, та заявляють, що це відштовхне країну від ЄС.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Грузинський народ висловлював свою думку щодо цього закону, протестуючи на вулицях. У ці вихідні ми бачили одні з найбільших протестів в історії Грузії, коли десятки тисяч мирних протестувальників, не злякавшись тактики залякування, закликали свій уряд виступити проти цього закону, бо вони хочуть євроатлантичного майбутнього", - зазначила речниця.

Вона також додала, що США "глибоко стурбовані" ухваленням закону в третьому читанні та очікують, що президент Грузії накладе на нього вето.

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"Неясно, чи спробує парламент подолати потенційне вето, ми відкрито висловилися про нашу стурбованість щодо закону, який суперечить демократичним цінностям і відсуне Грузію ще далі від цінностей Європейського союзу, і не треба забувати також про НАТО", - резюмувала Жан-П’єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу".