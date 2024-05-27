Зеленський відвідає Португалію 28 травня

Лісабон анонсував візит президента України Володимира Зеленського до Португалії. Він відбудеться 28 травня.

Про це повідомили у канцелярії глави Португалії Марселу Ребелу де Соузи, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що візит очільника Української держави буде спрямований на "поглиблення добрих відносин" між Україною та Португалією. Також очікується, що під час переговорів особливу увагу сторони приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Крім цього, влада Португалії має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження своєї політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави.

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Під час перебування у Португалії президент Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром країни Луїшем Монтенегро. Крім цього, українського лідера прийме президент Португалії Марселу Ребелу де Соза.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Іспанії. Зокрема, за підсумками візиту Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.

До слова, Зеленський планував відвідати Іспанію та Португалію ще минулого тижня. Проте через складну ситуацію на кількох лініях фронту, зокрема на Харківщині, візити тоді були скасовані.

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