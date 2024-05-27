Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI та запросив його в Україну

Під час офіційного візиту до Іспанії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у короля Феліпе VI.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів", - наголосив глава держави під час аудієнції.

Крім того, Зеленський висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.

Також президент запросив Його Величність та Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.

Як писав Цензор.НЕТ, 27 травня президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії.

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