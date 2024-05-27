Додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше, - Боррель

Надання Україні додаткових систем протиповітряної оброни, зокрема Patriot, а також зняття обмежень на удари західною зброєю по цілях на території РФ, все частіше обговорюються союзниками.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, пише "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Боррель, до засідання міністрів закордонних справ ЄС по відеозв'язку долучився очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він показав своїм колегам наслідки російських ударів по цивільним об'єктам, зокрема по торговому центру "Епіцентр" у Харкові.

За словами Борреля, деякі зображення "досить шокували" присутніх дипломатів.

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Боррель також зазначив, що дипломати ЄС обговорили з Кулебою потреби України, зокрема більше постачання більше систем протиповітряної оборони. За його словами, це питання, а також зняття обмеження для України на удари по території РФ західним озброєнням, союзники обговорюють все більше.

"З Кулебою ми обговорювали потреби України в продовженні самооборони, зокрема, як ви знаєте, більше систем протиповітряної оборони, зокрема, більше Patriot, а також зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових в Росії. Це все більше і більше обговорюється, і ми беремо до уваги той факт, що Україна повинна протистояти нападу, який був здійснений на її територію з території Росії", - заявив Боррель.

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Заборона на удари України західною зброєю по території РФ

Як відомо, більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.