Головред "Економічної правди" Дєнков, якого майже добу утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв’язок та повідомив, що долучається до ЗСУ

Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, заявив, що незабаром він долучиться до одного із підрозділів Сил оборони України.

Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков вийшов на зв'язок після того, як з'явилася інформація, що його затримали та близько доби утримували працівники територіального центру комплектування Білгород-Дністровська Одеської області.

Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд. Дєнков написав, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу.

"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім", - написав журналіст.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".

Читайте також: Чернігівський драмтеатр закривають на невизначений термін через мобілізацію акторів та працівників