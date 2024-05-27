Головред "Економічної правди" Дєнков, якого майже добу утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв’язок та повідомив, що долучається до ЗСУ
Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков вийшов на зв'язок після того, як з'явилася інформація, що його затримали та близько доби утримували працівники територіального центру комплектування Білгород-Дністровська Одеської області.
Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд. Дєнков написав, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу.
"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім", - написав журналіст.
Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".