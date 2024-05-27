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Головред "Економічної правди" Дєнков, якого майже добу утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв’язок та повідомив, що долучається до ЗСУ

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Дєнков повідомив, що долучається до ЗСУ
Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, заявив, що незабаром він долучиться до одного із підрозділів Сил оборони України.

Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков вийшов на зв'язок після того, як з'явилася інформація, що його затримали та близько доби утримували працівники територіального центру комплектування Білгород-Дністровська Одеської області.

Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд. Дєнков написав, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу.

"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім", - написав журналіст.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Ожидаем серию историй про "службу" этого редактора. Уверен, будет рассказывать как все замечательно в армии. А Сырский/Зеленский/Ермак - лучшие главнокомандующие... И фортификации у нас самые лучшие в мире.
  • Desar
    По поводу ментов, депутатов и прочих с "бронью". Во первых, учитывая что миллионы уехали или остались на Тоте, нужно ли их столько, сколько и раньше? Вроде как и так их было под полмиллиона.

    Во вторых, что мешает им воевать вахтовым методом? Месяц там воюешь, месяц дома бабушек с семечками глянешь
    , что то в таком роде
  • Sergiy Vitalyovich
    Якась мутна історія. Якщо хотів у конкретний підрозділ, то чому не подав заявку саме туди через найближчий рекрутинговий центр ЗСУ та не підписав контракт? Малоймовірно, що в такому разі його б хтось затримував, аби влаштувати черговий скандал. Скоріше за все, випадково попався, але враховуючи посаду змогли домовилися - він отримує тепле місце в тилу і буде ходити як на звичайну роботу добу через три або й рідше (саме так чергують блатники в тилових частинах) за гарну платню та без жодного ризику, а за це не висуває жодних претензій, розповідає що рвався служити, а "Українська Правда" менше приділяє уваги порушенням прав людини в Україні (особливо, коли мова йде про ТЦК).
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