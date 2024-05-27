Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров закликав західних партнерів дозволити Україні бити їхньою зброєю на більшу відстань. Також міністр закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни.

Про це він повідомив на сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров заявив, що під час свого онлайн-звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбулася 27 травня, він наголосив, що Україні треба більше далекобійних можливостей. Зокрема, глава Міноборони закликав союзників України дозволити Києву використовувати надану західну зброю на більшу відстань.

"Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати і тероризувати мирне населення, невинних людей. Аби припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань", - розповів міністр.

Також Умєров звернувся до сусідніх країн-членів НАТО з проханням закрити небо над західними областями України. Оскільки, за його словами, російські атаки на українські енергетичні об’єкти несуть загрозу і для сусідів України.

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"Російські атаки на наші енергетичні об’єкти несуть загрозу і для наших сусідів. Тому звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території", - йдеться у дописі очільника Міноборони.

Наостанок міністр подякував усім партнерам України за непохитну підтримку нашої держави.

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Нагадаємо, що раніше Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто. Серед іншого сторони обговорили посилення ППО України.