Французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється, - ЗМІ

Питання відправки французьких військових інструкторів до України все ще обговрюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У міністерстві зазначили, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням із українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - додали в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

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