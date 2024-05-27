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Французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється, - ЗМІ

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У Франції все ще обговорюють відправку інструкторів до України
Питання відправки французьких військових інструкторів до України все ще обговрюється.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У міністерстві зазначили, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням із українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - додали в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    це просто сюр.

    помовчати і потерпіти поки не станеться?

    ні, навіщо.

    напевно зе і ко спочатку кажуть "я покакав", а через годину знімають штани...
  • Максим Колісник 3372e649
    У нас такі довбо*би в керівництві держави що я дивуюсь як у них з рота слина не тече коли вони інтерв'ю дають
  • Vitaliy 48ebff35
    Ну який нормальньій мужчіна такі порожняки ганяє? І це наші ЛІДОРИ ,...Зауважте...
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