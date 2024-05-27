ОК "Південь" про ситуацію з головредом "Економічної правди" Дєнковим: Не оновлював облікові дані і був затриманий прикордонниками

В Оперативному командуванні "Південь" прокоментували ситуацію із головним редактором "Економічної Правди" Дмитром Дєнковим, який був затриманий та доставлений до ТЦК в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОК "Південь".

"Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні, його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина: службовими особами ДПС України складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - ідеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також повідомили, що "враховуючи розбіжності, щодо ситуації, які виникли в публічній площині", дане питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головреда "Економічної правди" Дєнкова майже добу утримують в ТЦК на Одещині без зв’язку

Нагадуємо, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".

Після розголосу в ЗМІ, Дєнков написав у фейсбуці, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу в лавах ЗСУ.