ОК "Південь" про ситуацію з головредом "Економічної правди" Дєнковим: Не оновлював облікові дані і був затриманий прикордонниками
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОК "Південь".
"Зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані, на підставі чого був оголошений в розшук у встановленому порядку. Напередодні, його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.
Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних. Щодо громадянина: службовими особами ДПС України складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - ідеться у повідомленні.
В ОК "Південь" також повідомили, що "враховуючи розбіжності, щодо ситуації, які виникли в публічній площині", дане питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.
Нагадуємо, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".
Після розголосу в ЗМІ, Дєнков написав у фейсбуці, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу в лавах ЗСУ.