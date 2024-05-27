Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
В повідомленні йдеться, що, починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.
"Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення", - кажуть в оборонному відомстві.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.