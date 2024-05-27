Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України

У Міністерстві оборони України роз’яснили ситуацію щодо прийому військових інструкторів із Франції та інших країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

В повідомленні йдеться, що, починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.

"Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення", - кажуть в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

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