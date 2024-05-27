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Обмеження на пересування для дипломатів РФ у Польщі: Захарова обіцяє відповідь на рішення Варшави

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Захарова обіцяє відповісти на рішення Польщі обмежити пересування дипломатів РФ
Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова анонсувала відповідь на рішення Варшави обмежити пересування російських дипломатів Польщею.

Про це вона сказала у коментарі російському порталу РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Захарової, російське зовнішньополітичне відомство поки не знає деталей рішення Польщі щодо обмеження на пересування для дипломатів РФ територією країни. Захарова додала, що після того, як Москва ознайомиться з подробицями прийнятого Варшавою рішення, "будуть вжиті заходи у відповідь".

"Коли отримаємо, вивчимо. І вживемо заходів у відповідь, щоб польська верхівка, яка захлинулася в русофобії, вкрай пошкодувала про вжиті чергові антиросійські кроки", - заявила речниця російського МЗС.

Рішення Польщі про обмеження на пересування російських дипломатів всередині країни

У понеділок, 27 травня, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський  після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС повідомив, що Варшава вводить обмеження на пересування російських дипломатів по території країни. Відповідне обмеження стосуватиметься усіх російських дипломатів, окрім посла РФ.

На цей крок влада країни пішла через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі. 

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    дімон-флакон уже гразіл судним дньом-тєпєрь очєрєдь гразіть машкє-алкашкє...
  • Центр 820 0b468ae8
    і тут немитоголову машка понесло... яке ж воно жалюгідне і кумедне.
  • Sharl
    Відтепер польських дипломатів не пустять у священні місця де кожен поляк мріє побувати - у забайкалля, пермський край та у деревню кукуєво…. Це вже ваабще фашисти!
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