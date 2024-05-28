Сирський та начальник Генштабу Польщі Кукула обговорили питання підготовки українських бійців
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєслав Кукула провели телефонні переговори.
Про це головком написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців.
"Мав бесіду з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців", - зазначив Сирський.