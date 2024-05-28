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Зеленський відвідає Бельгію та підпише безпекову угоду в Брюсселі, - ЗМІ

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Володимир Зеленський поїде в Бельгію та підпише безпекову угоду
Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.

Про це повідомляє Agence France Presse, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент має підписати в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Як пише AFP, Зеленський прилетить до Брюсселя в межах турне кількома європейськими країнами з метою заручитися підтримкою.

Нагадаємо напередодні глава держави прибув із офіційним візитом до Іспанії. Там він разом з премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчесом підписав двосторонню безпекову угоду.

Читайте: Зеленський обговорив підготовку до Саміту миру з іспанськими праламентарями

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    А хтось з українців бачив чи читав текст цих угод?

    Це хоч якось погоджувалось з ВР та українським народом?
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Та сам таке питаю, де ж подивитися ці таємничі зеугоди. Шо воно там підписує, яку цінність вони мають?
  • Богдан Сварга
    То все пусте. Імітація "патужної" діяльності найвкличнішого. Дивує, чому пан Бутусов приймає участь у піарі ублюдка.
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