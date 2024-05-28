Зеленський відвідає Бельгію та підпише безпекову угоду в Брюсселі, - ЗМІ
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Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.
Про це повідомляє Agence France Presse, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент має підписати в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Як пише AFP, Зеленський прилетить до Брюсселя в межах турне кількома європейськими країнами з метою заручитися підтримкою.
Нагадаємо напередодні глава держави прибув із офіційним візитом до Іспанії. Там він разом з премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчесом підписав двосторонню безпекову угоду.