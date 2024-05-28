ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація

У Центрі протидії дезінформації спрогнозували, як розвиватимуться дезінформаційні кампанії росіян наступного тижня.

Про це пишуть в телеграм-каналі ЦПД, передає Цензор.НЕТ.

Другий фронт з Білорусі

Так Центр прогнозує, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Найближчим часом очікується, ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Дискредитація легітимності Зеленського та Української формули миру

"Виникнення в інфополі "легітимного", згідно з твердженнями росіян, Віктора Януковича не випадкове, й існує висока ймовірність, що роспропаганда протиставлятиме його Зеленському. Прогнозується, що у рамках ІПсО стосовно буцімто нелегітимності Президента України рф буде також дискредитувати Українську формулу миру", - зазначаючть в ЦПД.

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"Насильницька" мобілізація

Росіяни акцентуватимуть на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза. Також очікуються інформаційні провокації щодо бунтів працівників підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки.

"Тотальна" бідність

"Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі.

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