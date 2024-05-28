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ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація

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ЦПД зробили прогноз щодо російських ІПСО
У Центрі протидії дезінформації спрогнозували, як розвиватимуться дезінформаційні кампанії росіян наступного тижня.

Про це пишуть в телеграм-каналі ЦПД, передає Цензор.НЕТ.

Другий фронт з Білорусі

Так Центр прогнозує, що ворожа пропаганда активізує ІПсО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Найближчим часом очікується,  ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПсО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Дискредитація легітимності Зеленського та Української формули миру

"Виникнення в інфополі "легітимного", згідно з твердженнями росіян, Віктора Януковича не випадкове, й існує висока ймовірність, що роспропаганда протиставлятиме його Зеленському. Прогнозується, що у рамках ІПсО стосовно буцімто нелегітимності Президента України рф буде також дискредитувати Українську формулу миру", - зазначаючть в ЦПД.

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"Насильницька" мобілізація

Росіяни акцентуватимуть на тому, що через мобілізацію чоловіків з підприємств на Україну очікує економічна криза. Також очікуються інформаційні провокації щодо бунтів працівників підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки.

"Тотальна" бідність

"Ймовірно, що роспропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют по відношенню до гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", - інформують в Центрі.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Инь Янь f32f1b38
    Тобто казати зараз правду то іпсо?
    Ну гаразд, "легітимний" нелегітимніший за боневтіка, бо тільки хвора людина може визнати овоща президентом, ну а з потатоленду що не можуть напасти знов? Чи з мобілізацією в нас все ок? тобто той цирк з перегонами хто більше грошей здере з потенційного призовника.
    Останню тезу навіть комментувати бридко, ковдрамен на свободі, хабарнику зняли браслет та відпустили обох за копійки до лісу, між тим штрафи та комуналка зростають, а з.п. в бійців фіксована в гривні, та й ще хрін бойових виплачують а так да в країні все Z@*****
  • Nero Angelo
    Коротше, всі соціальні проблеми - то ІПСО.
    Бо ж всім відомо що в Україні панує соціальна справедливість, поборена бідність, вчителі отримують по 4000$.
    А ще всім відомо, що Сраміт мимру найпотужнішою формулою миру ось-ось покладе кінець війні.

    Також конституційний суд вже встановив, що Кім Чин Зе - найлегітимніший з легітимніших, і нові правки про подовження його строку вписані в конституцію, а термін президента офіційно подовжено на 10 років.
  • igor koval 02ee543e
    ніщо так не сприяє "легітимності" Найвеличнівшивого пєрєсідента, як його брехливість, закомплексованість, нарцисизм, тупість, інфантильність, заздрість, жлобство... його і купки його менеджерів зрадників-мародерів...
    Червінського відпустіть, с.ки зелені!. а потім розказуйте "как кАраблі бАроздят бАльшой тЄатр"...
    розвалили, розікрали, сплюндрували Україну, сприяли загибелі тисяч українців, зруйнували життя мільйонів своїми Великими експериментами - і їм тепер заважає якесь ІПСО... усі ці 5 дебільних років зєлєнського прєздобольства - ваше особисте ІПСО проти зебільського і катастрофа України..
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