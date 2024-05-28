Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО

Іран міг передати Російській Федерації новітні авіабомби для ударів по Україні.

Про заявив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відео з Курської області РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Видання нагадує, що нещодавно там розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

"Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що раніше війська РФ не застосовували високоточні авіабомби"Каїм-5" в Україні. На думку Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.