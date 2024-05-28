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Іран передав Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5, - Bild. ФОТО

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Іран міг передати Російській Федерації новітні авіабомби для ударів по Україні.

Про заявив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, коментуючи відео з Курської області РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild

Видання нагадує, що нещодавно там розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

"Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", - йдеться у повідомленні.

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Розбився Mohajer-6
Розбився Mohajer-6

Також зазначається, що раніше війська РФ не застосовували високоточні авіабомби"Каїм-5" в Україні. На думку Рьопке, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Eugene Bright
    Саме той факт, що в паскудних напівдиких країнах третього світу, де панує диктатура, важливі рішення приймаються на порядок швидше та простіше, і знищить цивілізовану, але боягузливу Європу в недалекому майбутньому.
  • Nostromo
    Нема і не було ніяких еліт, а тим паче політичних. Україною керують кримінальні недобитки 90х,ласкаво легалізовані рудим псом кучмою.
  • Gary Grant
    А Україні союзники передали високоточне занепокоєння
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