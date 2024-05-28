Латвія інвестує ще 20 млн євро в Коаліцію дронів на підтримку України, - міністр оборони Спрудс

У поточному році Латвія має намір інвестувати 20 млн євро у коаліцію безпілотників на підтримку України. Таку ж суму країна спрямує на посилення власної армії дронів.

Про це в ефірі LSM.lv повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Армія безпілотників

Спрудс зазначив, що до виробництва дронів залучатимуть місцеві компанії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - заявив він.

Видання зазначило, що це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології в Національних Збройних Силах.

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Куди спрямують кошти?

Ці 20 млн євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Довідково: Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.