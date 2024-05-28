РФ вперше визнала, що тримає у полоні українську журналістку Вікторію Рощину
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ, про це йдеться в листі, який отримав від Міноборони РФ батько журналістки Володимир Рощин.
Лист, датований 17 квітня, Володимир Рощин отримав приблизно 22 квітня.
"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації", - йдеться у листі, підготовленому російською військовою поліцією.
Звернення до владних органів у РФ та до МКЧХ
Як зазначається, батько Рощиної звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає.
У Спілці зауважили, що раніше запити родичів журналістки до російських владних органів залишалися без відповідей.
Також раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя, де повідомили, що справи проти неї не заведено.
Зникнення журналістки Вікторії Рощиної
У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.