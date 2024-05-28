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7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА

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Евакуація з Купʼянської громади на Харківщині
На території Куп’янської громади залишається понад 7500 жителів. Майже всі вони написали письмові відмови від обов’язкової евакуації.

Про це повідомив начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. На території громади залишається понад 7500 цивільних громадян. Майже всі вони написали письмові відмови від обовʼязкової евакуації. Обовʼязкова евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", - розповів він.

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За словами очільника МВА, створені всі умови для безпечної евакуації з громади.

"Ми створили всі умови, щоб люди спокійно виїхали з зони бойових дій. Ми відпрацювали весь спектр дій. Також постійно працює телефон гарячої лінії. Люди можуть евакуюватись до Харкова, або поїхати в більш безпечні регіони України. Втім, люди продовжують нехтувати своїм життям та здоровʼям", - додав Беседін.

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Раніше повідомлялося, що евакуацію у Вовчанську, що на Харківщині, тимчасово призупинили, оскільки наразі під’їжджати до міста небезпечно. У місті працюють лише військові.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    зачекайте!
    як що, це обов'язкова евакуація, то як можна відмовитись?
    а як, що можна відмовитись, то, яка в сраку, обов'язкова?
    суцільна профанація, від зе!шобли.
  • игорь гололобов
    Выезжать в никуда? Если бы государство предоставляло жилье,то люди выезжали,а так попробуй на нищенскую пенсию снять жилье,за еду,комуналку и лекарства вообще реч неведется!
  • Сармат Сарматович
    Що вибрали у 2019, то й є.
    Чьому ниєте?
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