7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА
Про це повідомив начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. На території громади залишається понад 7500 цивільних громадян. Майже всі вони написали письмові відмови від обовʼязкової евакуації. Обовʼязкова евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", - розповів він.
За словами очільника МВА, створені всі умови для безпечної евакуації з громади.
"Ми створили всі умови, щоб люди спокійно виїхали з зони бойових дій. Ми відпрацювали весь спектр дій. Також постійно працює телефон гарячої лінії. Люди можуть евакуюватись до Харкова, або поїхати в більш безпечні регіони України. Втім, люди продовжують нехтувати своїм життям та здоровʼям", - додав Беседін.
Раніше повідомлялося, що евакуацію у Вовчанську, що на Харківщині, тимчасово призупинили, оскільки наразі під’їжджати до міста небезпечно. У місті працюють лише військові.