Україна потребує зброї зараз, а не наступного року, - Боррель

Україна для протистояння російській агресії потребує військової допомоги "зараз", а не наступного року.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив на брифінгу у Брюсселі 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Борреля, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову говорив про необхідність постачання Україні комплексів Patriot для запобігання російським авіанальотам та ракетним ударам.

Боррель наголосив, що в європейських політичних колах дедалі активніше обговорюється тема зняття обмежень та надання Києву права ширше застосовувати західну зброю проти російських військ.

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У контексті міжнародної конференції щодо України, яка невдовзі відбудеться у Швейцарії, глава європейської дипломатії зазначив, що з одного боку РФ пропонує розпочати мирні переговори, з іншого завдає ударів по Харкову. Боррель заявив про тверду підтримку майбутнього саміту щодо України.

Раніше Цензор.НЕТ цитував заяву Борреля про те, що додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше.