Окупанти запускають КАБи на Харківщину, є загроза для Харкова, - Повітряні сили

Зранку 28 травня 2024 року ворожі війська запускають керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

"Харків - перебувайте в укриттях!", - попереджають ПС.

Більше інформації щодо ситуації із запуском керованих авіабомб на Харківщину наразі не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 27 травня війська РФ ударили по цивільному підприємству в Харкові: 11 осіб постраждали, загинула жінка. Зруйновано виробничі приміщення.

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