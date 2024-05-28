Новини

Окупанти запускають КАБи на Харківщину, є загроза для Харкова, - Повітряні сили

1 2244
каб
Зранку 28 травня 2024 року ворожі війська запускають керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

"Харків - перебувайте в укриттях!", - попереджають ПС.

Більше інформації щодо ситуації із запуском керованих авіабомб на Харківщину наразі не відомо. 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 27 травня війська РФ ударили по цивільному підприємству в Харкові: 11 осіб постраждали, загинула жінка. Зруйновано виробничі приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини