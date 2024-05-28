Окупанти запускають КАБи на Харківщину, є загроза для Харкова, - Повітряні сили
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Зранку 28 травня 2024 року ворожі війська запускають керовані авіабомби на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.
"Харків - перебувайте в укриттях!", - попереджають ПС.
Більше інформації щодо ситуації із запуском керованих авіабомб на Харківщину наразі не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 27 травня війська РФ ударили по цивільному підприємству в Харкові: 11 осіб постраждали, загинула жінка. Зруйновано виробничі приміщення.