Столтенберг візьме участь у засіданні глав Міноборони країн ЄС
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде присутній на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, 28 травня. На ній говоритимуть про підтримку України з боку Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
Зазначається, що засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.
Зустріч пройде під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
Зустріч буде зосереджена на підтримці України з боку ЄС та аналізі різних поточних військових ініціатив.
"Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України", - йдеться у повідомленні.