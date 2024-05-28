Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном та тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, - АсМАП

Водії навмисно не повертаються з-за кордону через мобілізацію. Інформацію про таких осіб передаватимуть Інтерполу.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) Віктор Балін, передає Цензор.НЕТ.

Трапляються випадки, коли водії міжнародних рейсів отримують право виїхати за кордон через систему "Шлях", проте відмовляються повертатися в Україну. Вантажівку компанії просто кидають за кордоном, намагаючись уникнути мобілізації.

Такі дії водіїв призводять до додаткових труднощів для компаній. Перевізника, водій якого не повертається до України, просто блокують у системі "Шлях", тому немає кого відправляти на маршрути за кордон.

"Я думаю, що найближчим часом ми розробимо разом із юристами і будемо доводити до водіїв, що вони матимуть не лише проблеми з поліцією, а саме розглядатися ситуація як викрадення автомобіля", - пояснив Балін.

Він зазначив, що Інтерполу передаватимуть інформацію про таких водіїв, щоб ті потім не змогли знайти роботу за кордоном.

Через ці проблеми скорочується кількість перевезень, що на собі можуть незабаром відчути експортери та імпортери.

Водночас адвокат та правозахисник Андрій Лещенко заявив, що щодо водіїв-ухилянтів, які втікли, законодавство має прогалини.

"Якщо ти за "Шляхом" виїхав і не повернувся, то фактично законодавство не визнає це правопорушенням. Ніякої відповідальності немає", - додав він.

За його словами, чоловіка "просто не зможуть повторно включити до системи - от і все".

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