Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року, - глава МЗС Лахбіб
Про це в ефірі RTL заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб,інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Бельгія передасть Україні тридцять своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року, а поставка перших літаків очікується "до кінця цього року".
Міністерка також зазначила, що це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія під час візиту президента України Володимира Зеленського.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.
Винищувачі F-16 для України
Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.
Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.