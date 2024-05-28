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Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року, - глава МЗС Лахбіб

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F-16 для України
Бельгія має намір передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть в Україну до кінця 2024 року, а поставка всіх обіцяних винищувачів очікується до 2028 року.

Про це в ефірі RTL заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб,інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Бельгія передасть Україні тридцять своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року, а поставка перших літаків очікується "до кінця цього року".

Міністерка також зазначила, що це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.

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Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    це якийсь пісдєс!!!
    літо 2022
    осінь 2022
    новий2023 рік
    весна 2023
    літо 2023 осінь 2023
    кінець 2023
    весна 2024
    і тепрер, ****, кінець 2024....
    а далі 2028!!!!
    а чому не 2053????
    чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
  • Константин 941a3274
    патужна! 2024 передамо 1 шт., а решту 29 шт. у 2028
  • Євген cd8db603
    Дуже приємний піздець!
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