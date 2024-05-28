Удари України по території РФ західною зброєю не мають бути предметом дискусій, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що Україні варто дозволити бити по Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За її словами, Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

"Цілком очевидно, що вони (українці. - Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - пояснила Оллонгрен.

Міністерка вважає, що зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Оллонгрен не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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