Бійці 47-ї ОМБр відбили ранковий штурм окупантів та знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного протистояння з окупантами бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Ранок московити розпочали зі штурму на Покровському напрямку. Видимість на полі бою росіяни обмежили димовою завісою. Зустрічне сонце також заважало нашим пілотам. Насправді у таких мовах важко сконцентруватися, однак немає нічого неможливого для бійців Strike Drones Company. Як результат - росіяни втратили техніку та поплатилися своїм жалюгідним життям", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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