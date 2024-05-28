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Бійці 47-ї ОМБр відбили ранковий штурм окупантів та знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту. ВIДЕО

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Бійці 47-ї ОМБр "Магура" знищили танк, БМП-2, БТР і російську піхоту на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного протистояння з окупантами бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Ранок московити розпочали зі штурму на Покровському напрямку. Видимість на полі бою росіяни обмежили димовою завісою. Зустрічне сонце також заважало нашим пілотам. Насправді у таких мовах важко сконцентруватися, однак немає нічого неможливого для бійців Strike Drones Company. Як результат - росіяни втратили техніку та поплатилися своїм жалюгідним життям", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко

Топ коментарі

  • MausMike
    Танк Т-62М ще брєжнєва бачив.
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    "Бармалєй" Отримав пи#дюлєй! Красіво.
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    СЛАВА ЗСУ!
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