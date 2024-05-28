Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

Сьогодні, 28 травня 2024 року, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зобов'язання Бельгії

Як зазначається, Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі.

Також читайте: Зеленський відвідає Бельгію та підпише безпекову угоду в Брюсселі, - ЗМІ

30 F-16 для України

За даними Офісу Президента, уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, - 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

"Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань", - йдеться у повідомленні.

Співпраця в оборонній промисловості

Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

Також читайте: Безпекова угода з Іспанією: Україна отримає 1 мільярд євро військової допомоги на цей рік

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди?

Бельгія - 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року.

Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.