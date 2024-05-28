ЄС має збільшити до 100 тис. кількість українських військових, які проходять підготовку за кордоном, - Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЄС має збільшити підготовку українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо надіслати дуже чітке послання і для Росії, і для України, що готові збільшити також обсяги тренувальної місії. Європейський Союз обіцяв підвищити обсяг підготовки в EUMAM з 40 до 60 тисяч, і це буде зроблено. Але я вважаю, що цього буде недостатньо. Тому що Росія вчиняє більше тиску. Ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що можемо рухатися до кількості місії у 100 тисяч українських військовослужбовців, безумовно, якщо Україна надішле до нас солдатів для тренування", - сказав він.

Певкур також наголосив, що найбільш нагальною є необхідність постачання в Україну більшої кількості боєприпасів.

За його словами, США ухвалили відповідні рішення, тому Європа також має завершити ухвалення своїх.

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