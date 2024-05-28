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ЄС має збільшити до 100 тис. кількість українських військових, які проходять підготовку за кордоном, - Міноборони Естонії

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В Естонії заявили, що ЄС має готувати більше українських військових
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ЄС має збільшити підготовку українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо надіслати дуже чітке послання і для Росії, і для України, що готові збільшити також обсяги тренувальної місії. Європейський Союз обіцяв підвищити обсяг підготовки в EUMAM з 40 до 60 тисяч, і це буде зроблено. Але я вважаю, що цього буде недостатньо. Тому що Росія вчиняє більше тиску. Ми маємо надіслати дуже чіткий сигнал, що можемо рухатися до кількості місії у 100 тисяч українських військовослужбовців, безумовно, якщо Україна надішле до нас солдатів для тренування", - сказав він.

Певкур також наголосив, що найбільш нагальною є необхідність постачання в Україну більшої кількості боєприпасів

За його словами, США ухвалили відповідні рішення, тому Європа також має завершити ухвалення своїх.

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Автор: Богдан Русінко

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