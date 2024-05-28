Нідерланди разом з партнерами планують якнайшвидше зібрати систему Patriot і передати її Україні, - міністерка оборони Оллонгрен
Про це у Брюсселі перед зустріччю глав Міноборони країн ЄС сказала очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, кілька країн мають зібрати одну ЗРК Patriot, проявивши при цьому креативність, як це роблять українці.
Оллонгрен наголосила, що хоче, аби зібрана система Patriot потрапила до України "якомога швидше".
Міністерка оборони Нідерландів зауважила, що зараз відбуваються "дуже конкретні переговори", які "вже майже завершилися".
"І як тільки ці країни також будуть готові, ми про це оголосимо. Вони, звісно, оголосять про це самі", - сказала вона.
Водночас Оллонгрен відмовилася відповісти на питання, з якими країнами Нідерланди наразі ведуть переговори щодо системи Patriot для України.