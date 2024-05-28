Зеленський та голова Євроради Мішель обговорили підготовку до Глобального саміту миру

Глава Європейської ради Шарль Мішель у вівторок, 28 травня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель повідомив у соцмережі Х.

"Поспілкувалися телефоном із президентом Володимиром Зеленським про останні події в Україні та підготовку до Мирної конференції у Швейцарії", - зазначив він.

Президент Євроради наголосив, що широка глобальна участь має вирішальне значення для створення рамок, в яких захищаються фундаментальні принципи Статуту ООН і міжнародного права.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 90 країн.

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