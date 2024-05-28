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Рада, ТЦК та лікарні: Кабмін визначив, кому не відключатимуть світло. ПЕРЕЛІК

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Кому не відключатимуть світло
Кабінет Міністрів визначив об’єкти, на які не діятимуть відключення електроенергії.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 600, передає Цензор.НЕТ.

Так, Кабмін вніс до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, такі об'єкти:

  • об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;
  • заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
  • підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
  • електронні комунікаційні мережі:
  • органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).

У постанові зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями).

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Чому пересувного цирку немає в списку?
  • krot_lub
    Верховна рада, там можуть самі виробляти електроенергію і на продаж вистачить, пам'ятаєте про ********* палички.
  • Valentina Grin
    "Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу глядачці, яка зателефонувала у студію." А це пам'ятаєте?))
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