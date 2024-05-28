На Донеччині будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ, - ОВА

На Донеччині зводяться військові інженерно-технічні фортифікаційні споруди. На першій лінії оборони до процесу залучені військовослужбовці Сил оборони України, військові адміністрації залучені до будівництва фортифікацій на другій лінії оборони, а будівництво третьої лінії оборони належить до сфери державних замовників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у Донецькій ОВА на запит LIGA.net.

За даними ОВА, зведення інженерно-фортифікаційних споруд на першій лінії оборони проводиться військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань Сил оборони.

Військові адміністрації населених пунктів області залучені у зведенні фортифікацій на другій лінії оборони, з урахуванням обмежень безпекової складової, запевнили в ОВА.

Водночас у відповіді зауважили, що ОВА не забезпечує будівництво першої та другої лінії оборони. Будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками, в тому числі військовими адміністраціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада дозволить місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

В ОВА розповіли, що на території області залишаються лише чотири військово-цивільні адміністрації населених пунктів, територіальні громади яких окуповані і які не займаються побудовою ліній оборони.

Будівництво забезпечується за рахунок і в межах видатків державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, додали у відповіді.