На Донеччині будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у Донецькій ОВА на запит LIGA.net.
За даними ОВА, зведення інженерно-фортифікаційних споруд на першій лінії оборони проводиться військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань Сил оборони.
Військові адміністрації населених пунктів області залучені у зведенні фортифікацій на другій лінії оборони, з урахуванням обмежень безпекової складової, запевнили в ОВА.
Водночас у відповіді зауважили, що ОВА не забезпечує будівництво першої та другої лінії оборони. Будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками, в тому числі військовими адміністраціями.
В ОВА розповіли, що на території області залишаються лише чотири військово-цивільні адміністрації населених пунктів, територіальні громади яких окуповані і які не займаються побудовою ліній оборони.
Будівництво забезпечується за рахунок і в межах видатків державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, додали у відповіді.