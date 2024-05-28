У декларації ПА НАТО констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення в Альянс, - Порошенко
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами Порошенка, вчора та сьогодні він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Саме Столтенберг сформулював редакцію пункту в Декларації, присвяченій Україні в ПА НАТО, де було зазначено: Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами, для легітимних цілей на території РФ. Ми заохочуємо членів НАТО зняти будь-які обмеження, сьогодні це було майже одноголосно проголосовано з пропозиції української делегації з урахуванням саме слів Столтенберга. І слова Генерального секретаря, безумовно, дозволили провести це так блискуче", - зазначив п'ятий президент.
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"Це – право і відповідальність ЗСУ. Додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що як би не пересувала росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо діставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 км. І дуже сподіваємося, що на саміті НАТО буде почуто потужний голос Парламентської асамблеї НАТО", - пояснив він.
Порошенко також розповів, що на Парламентській асамблеї НАТО провели зустрічі з представниками десятків делегацій.
"Що є для України формулою перемоги, в чому є перемога? Тут, на Парламентській асамблеї НАТО в Софії я сформулював це так: першочергова, необхідна складова нашої перемоги – це членство України в НАТО. І тому в текст Декларації включена важлива деталь, з’явилося слово "запрошення". І констатується, що Україна багато зробила для того, щоб отримати запрошення.
Це – не лише позиція Порошенка, і не лише позиція української делегації. Сьогодні це позиція всіх без винятку членів НАТО, які надсилають відповідний сигнал на саміт у Вашингтон. Дуже сподіваюся, що це буде почуто", - зазначив лідер "ЄС".
Також у Декларацію ПА увійшов пункт про інвестиції в оборонну промисловість України.
"Не менш важливе – це санкції. Я наголошую, що не треба забувати про санкції. Наша стратегія – перекрити для Путіна можливість фінансування війни за рахунок доходів, які він заробляє російським експортом. Ми маємо перерізати і знищити російський експорт. Ефективність буде вимірюватися тим, на скільки десятків мільярдів нам вдасться обмежити Посію", – підсумував Порошенко.
Раніше повідомлялось, що Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ