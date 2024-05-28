Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звертається до партнерів за дозволом уражати військові цілі на території РФ західною зброєю.

Про це він заявив під час пресконференції із прем'єром Бельгії Де Кроо, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна не має дозволу застосовувати західну зброю для ударів по окупантах на території РФ.

"Ти не можеш їм нічим відповісти. Навіть бачиш точки, навіть від розвідок отримуєш мапи, супутникові знімки. Ти бачиш, де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається це несправедливо. Але ми не можемо, і це факт, ризикувати підтримкою партнерів. Тому ми не використовуємо зброю партнерів по території РФ. І звертаємось: дайте нам можливість відбивати відповідні удари по їхніх військових", - наголосив глава держави.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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