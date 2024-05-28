Прем’єр Бельгії Де Кроо про допомогу Україні: Треба робити більше, швидше та краще

Прем’єр-міністр Бельгі Александр Де Кроо заявив про важливість швидшого надання Україні військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо підтримувати сили оборони України за допомогою навчання, наприклад у морському секторі, розмінуванні та управлінні F-16. Це все буде в другій половині року. Також ми надамо для цих літаків технічне обслуговування. Я хочу чітко сказати: робити треба більше, робити треба швидко і краще", - наголосив бельгійський прем'єр.

За словами Де Кроо, тільки цьогоріч військова допомога Бельгії становила понад 1 млрд євро.

Нагадаємо, 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

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