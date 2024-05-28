Україна зможе використовувати F-16 та іншу зброю, передану Бельгією, тільки на своїй території, - прем’єр де Кроо
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Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що 30 винищувачів F-16, які його країна передасть Україні, можна буде використовувати тільки на українській території. Це стосується й іншого озброєння, передбаченого безпековою угодою.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Де Кроо, умови використання наданої зброї чітко прописані у підписаній безпековій угоді між Бельгією та Україною.
"Усе, що входить у нашу угоду, українські Збройні сили можуть використовувати на українській території", - наголосив прем'єр Бельгії.
Раніше повідомлялося, що Бельгія має намір передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть в Україну до кінця 2024 року, а поставка всіх обіцяних винищувачів очікується до 2028 року.