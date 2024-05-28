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Україна має повне право на удари по території РФ західною зброєю, - прем’єр Чехії Фіала

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Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримав позицію генсека НАТО Столтенберга щодо дозволу на удари по військових цілях на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny

Чеський прем'єр вважає логічним можливість України бити по військових об'єктах на території Росії.

"Україна як країна, що зазнала нападу, має повне право використовувати всі можливості для свого захисту", - сказав Фіала.

Також прем'єр зазначив, що ситуація на фронті наразі непроста, тому питання допомоги для України потрібно вирішувати швидше.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Як ви вже всі дістали,горлопани.🤦
  • Юрій Вінгорськи
    я вже писав...
    окремо, кожен розумний та каже правильні речі...
    разом, отара тупих овець...
  • Alex Nosov dd1cb531
    Может уже нам тоже хватит сопли жевать и пора начать бить по рашистам западным оружием а остальные сцикуны когда увидят что ничего страшного не произойдет и сами созреют что можно бить по территории Мордора. Тем более западное оружие сейчас можно купить в любом военторге
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