ДБР з’ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині, питання фортифікацій також розглядається, - речниця Сапьян

Наразі Державне бюро розслідувань з’ясовує, чи можна було б уникнути прориву ворога під час наступу на півночі Харківської області. Відкрито кримінальні провадження.

Про це заявила прессекретарка Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прорив ворога на Харківщині

Як нагадала Сапьян, 10 травня ворог зумів прорвати перший ешелон оборони, що дозволило йому захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією, а також завдати втрат Збройних силам України (ЗСУ) й мирному населенню.

Кримінальні провадження

Наразі ДБР разом з Генеральним штабом, Службою безпеки України (СБУ), а також підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують усі обставини. Усі події відновлюються похвилинно. Зокрема були відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо:

самовільного залишення поля бою;

недбалого ставлення до військової служби.

Вже після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони уникнути ворожого прориву та хто повинен нести за це відповідальність.

За словами прессекретаря ДБР, питання зведення фортифікацій також розглядається.

"З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого - про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

У 125-й окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.