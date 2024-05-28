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Понад 12 тис. дітей з Луганщини планують відправити окупанти на перевиховання до літніх таборів РФ, - Центр нацспротиву

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Літні табори РФ
Під час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини росіяни планують відправити до різних регіонів РФ на перевиховання.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, такий план озвучив місцевий російський ставленик Леонід Пасєчник. У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на "великороса".

У ЦНС повідомляють, що заняття дітям проводитимуть, зокрема, "герої СВО".

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"Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління на Росії та тимчасово окупованих нею землях – це дуже поширена практика. Зауважмо, під час таких занять вже фіксувалися випадки фізичного насилля та сексуальних домагань.

Окупанти усіма силами намагаються приховувати ці факти, втім, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву, щоб у майбутньому притягнути злочинців до відповідальності", - розповіли в ЦНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклою внаслідок війни Росії проти України вважається 2021 дитина.

Автор: Наталя Джума

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