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Швецію просили призупинити плани щодо постачання Gripen Україні, - міністр оборони Йонсон

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Швецію просять призупинити постачання Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aftonbladet.

За словами Йонсона, країни, що входять до коаліції ППО, просили Швецію почекати із поставкою Gripen.

"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", - пояснив міністр.

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"Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (поставка Gripen. - Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", - додав Йонсон.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Yuri I 0e5ec1af
    О, навіть толерантних шведів заіпала ця Салівансько-Шольцівська куколдія. Самі Ф16 не дають та ще й іншим заважають.
  • kergudu barbambiya
    Шведи виробляють "Гріпени" самостійно, а тому їм не треба питати ні в кого дозволу, щоб їх поставити Україні.
    Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".

  • Алекс Скела
    Правильно!
    Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
    Ставимося з розумінням! (с)
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