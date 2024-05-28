Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру, - Стано
Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За його словами, Євросоюз підтримує ідею Глобального саміту миру, тому що "бачить в ньому джерело натхнення для майбутнього мирного процесу".
Стано розповів, що ЄС інтенсивно працює з партнерами по всьому світу, щоб забезпечити найширше можливе представництво на події.
"Спроба підірвати ефективність саміту паралельними заходами - це лише показує те, як Путін боїться саміту", - сказав речник.
"Це важлива подія ми працюємо з партнерами з України, зі Швейцарією та іншими, щоб забезпечити найвищий рівень представництва та найбільшу можливу кількість країн, які беруть у цьому участь. Для нас це мирна подія року, дуже важлива для України, ми продовжуватимемо працювати для її успіху", - підсумував Стано.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.