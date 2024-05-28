Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру, - Стано

Дії РФ, яка намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, свідчать про те, що Путін боїться саміту.

Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, Євросоюз підтримує ідею Глобального саміту миру, тому що "бачить в ньому джерело натхнення для майбутнього мирного процесу".

Стано розповів, що ЄС інтенсивно працює з партнерами по всьому світу, щоб забезпечити найширше можливе представництво на події.

"Спроба підірвати ефективність саміту паралельними заходами - це лише показує те, як Путін боїться саміту", - сказав речник.

"Це важлива подія ми працюємо з партнерами з України, зі Швейцарією та іншими, щоб забезпечити найвищий рівень представництва та найбільшу можливу кількість країн, які беруть у цьому участь. Для нас це мирна подія року, дуже важлива для України, ми продовжуватимемо працювати для її успіху", - підсумував Стано.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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