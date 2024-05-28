Двох українців, які побили прикордонника на Закарпатті, затримали в Румунії

Двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на прикордонників, затримали в Румунії.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У п'ятницю, 24 травня, на ділянці Мукачівського прикордонного загону чоловіки напали на військовослужбовця, відібрали у нього зброю та втекли в напрямку Румунії.

За словами речника, прикордонники відразу поінформували колег по той бік кордону і нам невдовзі повідомили про затримання двох порушників.

"Обставини свідчать, що це саме вони і напали. Наразі вирішуються подальші дії щодо цих осіб", - сказав Демченко і уточнив, що нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль. У одного із затриманих порушників і виявили цей пристрій.

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