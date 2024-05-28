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Росія заманює африканських найманців до лав армії РФ грошовою виплатою у $2000, - ГУР МО

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Найманці з Африки в армії РФ
Російська Федерація значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Ідеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема - в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Як зазначається, вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.

Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.

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Нагадаємо, раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Навіщо,якщо є 45 річний тракторист Степан з трьома грижами. Це ж не 25 річний бугай-синок прокурора чи судді на Мерседесі.
  • Підлога Маккартні
    А как мы тогда дороги будет строить и мясо на шашлыки мариновать?
  • Ihor Opatsa
    А чому ми не наймаємо профі?! ...
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