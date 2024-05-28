Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів
Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 240 гривень.
За версією слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в м. Одесі, маючи право доступу до системи "Оберіг", протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.
Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.
Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань повідомили, що схема ухилення від мобілізації, у яку був залучений фігурант розслідування, почала діяти в липні 2023 року.
Відомо про 138 військовозобов’язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.