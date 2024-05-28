Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід посадовцю Приморського районного ТЦК та СП, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 240 гривень.

За версією слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в м. Одесі, маючи право доступу до системи "Оберіг", протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.

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Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.

Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань повідомили, що схема ухилення від мобілізації, у яку був залучений фігурант розслідування, почала діяти в липні 2023 року.

Відомо про 138 військовозобов’язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.

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