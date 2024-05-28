Випадково знятий на камеру бій: На фестивалі у Чехії покажуть новий фільм Сенцова "Реал"

На 59-му Міжнародному кінофестивалю в Карлових Варах покажуть стрічку Олега Сенцова "Реал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Фільм покажуть у межах програми Спеціальні покази.

В основі стрічки "Реал" - випадково знятий на тактичну камеру один з боїв, в якому Олег Сенцов взяв участь, коли його БТР був уражений ворогом.

Тоді Сенцов укрився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою Реал.

"Реал - це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші" - сказав Сенцов.

Фестиваль пройде з 28 червня до 6 липня.

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