Одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 травня, працівники ДБР затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього внесли заставу у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що ДБР отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, виїхавши за кордон.

Борисова затримали, оголосивши про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).









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Кошти одержав злочинним шляхом

За даними Офісу Генпрокурора, Борисов за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 мільйони гривень, яке було одержано злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше йому було повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).





Справа Борисова

Нагадаємо, у 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

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