У харківському "Епіцентрі" розібрали приблизно половину завалів. Рятувальники підійшли до осередку влучання, - Синєгубов
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Синєгубова, близько половини завалів у харківському "Епіцентрі" уже розібрали. Він додав, що рятувальники підійшли до епіцентру влучання ворожих авіабомб.
"Близько 50% завалів гіпермаркету розібрано... Ми, фактично, підійшли до епіцентру влучання. Враховуючи, що температура горіння була високою, нам доводиться фактично просівати все, що ми знаходимо, щоб, можливо, ідентифікувати рештки загиблих", - заявив керівник ОВА.
Синєгубов зазначив, що наразі відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету.
"Наразі ідентифіковано 16 тіл загиблих. Ще одне тіло віднайшли. Тобто, в нас загиблих 18 людей. Однак, наразі ще останнє тіло не ідентифіковано. Останнє тіло було ідентифіковано - це чоловік 38 років, батько хлопчика, який здавав тест ДНК, і, на жаль, виявилося, що його батько загинув в цьому будівельному гіпермаркеті", - сказав Синєгубов.
Посадовець додав, що роботи з ліквідації наслідків атаки росіян по "Епіцентру" триватимуть ще декілька діб.
Російський удар по "Епіцентру" в Харкові
Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Наразі відомо про 18 загиблих.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.
Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи.