Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не мобілізація, - Сухопутні війська

Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не має відношення до мобілізаційних заходів.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.



Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - додали у Сухопутних військах.

Читайте: Кабмін затвердив нову форму військового квитка