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Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не мобілізація, - Сухопутні війська

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мобілізація,тцк
Громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Це не має відношення до мобілізаційних заходів.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - додали у Сухопутних військах.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ви, навіть не уявляєте, як це мотивує випускників хлопчиків, та дівчаток, абітурієнток медичних вузів, залишитися в україні.
    а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
    все робиться навмисно.
    таке враження, що кацапи вже захопили україну.
    ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
  • товарищ Маузер 2
    надсилайте одразу в дитячі садочки......
  • Светлана Круп
    Йде повне знищення країни Антимайданом під псевдо-патріотичними лозунгами. Закінчиться ця "країна мрій" зеленої шобли випаленою пустелею.
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