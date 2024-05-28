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ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет, - Bild

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Сили оборони один раз застосували німецький Patriot на власний розсуд через що Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет до системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bild.

Видання зазначає, що у той час як Росія випускає майже 5000 снарядів на Харків на день, Україні не дозволено вистрілити жодним західним снарядом по території РФ.

"Україні також не дозволено використовувати західні ППО проти російських літаків - їй доводиться чекати, поки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоб боротися із ними.

За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему Patriot з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання.

Також читайте: Нідерланди разом з партнерами планують якнайшвидше зібрати систему Patriot і передати її Україні, - міністерка оборони Оллонгрен

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Olena Teslenko
    Тварі! Ну, чекайте коли рашка разом з собою дійсно не перетворить світ на ядерний попіл! Мабуть він вже цього заслуговує! І почнеться нова цивілізація!
  • Светлана Круп
    Ойе я розумію - союзники, рівня бог! "Посмієте вдарити по ворогові - залишимо вас на знищення без ракет ППО!"
  • Erica Si
    А чего ж россии не воевать. Бейте по Украине, по жилым домам, по типографии, по электростанциям и газосховыщам. И знайте, что в ответ ничего не прилетит. Партнеры не позволят по вам в ответ бить. Не позволят уничтожать ваши военные объкты. Так что вперед!
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