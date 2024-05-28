Розсилка повісток через "Резерв+" поки що не планується, - Міноборони

У Міністерстві оборони України розповіли, чи будуть розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", — заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

Раніше у Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

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