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Розсилка повісток через "Резерв+" поки що не планується, - Міноборони

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Міноборони запустило додаток "Резерв+"

У Міністерстві оборони України розповіли, чи будуть розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", — заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

Раніше у Міноборони анонсували, що  в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Vadym 3930b8e6
    Поки що))))
  • Alex Nosov dd1cb531
    Нашей власти поверить все равно что себя пальцем в****ть. Знакомый пошел в ТЦК обновить данные а ему штраф 17000 выписали за то что он приписное не обменял на военный билет вовремя
  • Alex Nosov dd1cb531
    Помню как говорили что и водительские удостоверения не будут отбирать и что счета не будут блокировать. Ага. Теперь говорят что недвижимость не будут отбирать. Ну умные люди знающие в каком государстве они живут уже начали закрывать свои счета в банках, распродавать или переписывать на третих лиц свое имущество чтобы их больше ничего с етим государством не связывало
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