Розсилка повісток через "Резерв+" поки що не планується, - Міноборони
У Міністерстві оборони України розповіли, чи будуть розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", — заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".
Раніше у Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.