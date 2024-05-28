РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров

Зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що РФ направляє на фронт більше живої сили та техніки. Наразі, за його словами, ворог утримує близько 500 тисяч своїх військових в Україні та поблизу її кордонів. Очільник Міноборони сказав, що Кремль планує збільшити цю чисельність ще на 200-300 тисяч військовослужбовців.

Умєров наголосив, що для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців. Він також додав, що вже 1,2 млн українських громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.

Читайте також: Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями

Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.

Читайте також: Сирський і Умєров обговорили з командувачем ЗС США в Європі Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Агуто посилення ППО в Україні