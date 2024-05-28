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РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров

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РФ готується залучити ще 200-300 тисяч військових
Зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що РФ направляє на фронт більше живої сили та техніки. Наразі, за його словами, ворог утримує близько 500 тисяч своїх військових в Україні та поблизу її кордонів. Очільник Міноборони сказав, що Кремль планує збільшити цю чисельність ще на 200-300 тисяч військовослужбовців.

Умєров наголосив, що для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців. Він також додав, що вже 1,2 млн українських громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.

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Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Сам Умєров воювати і замінювати когось на фронті, звісно, не планує. А якби звільнили та зняли бронь, впевнений на сто відсотків, що він би миттєво отримав довідку ВЛК про непридатність та звалив до родини в США.
  • Sergiy Vitalyovich
    А Ви впевнені, що сам Залужний хоче залишити спокійне життя в Англії та повернутися до цього корупційного кодла, тим паче, що він офіційно визнаний непридатним до військової служби і погодився з цим висновком?
  • Urs
    ні в якому разі не можно бити по тим скупченням військ, які накопичуються поблизу наших кордонів. А то вони лякаються, а потім погано воюють через стрес.
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