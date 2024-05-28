На чеську ініціативу з закупівлі артснарядів для України зібрали понад 1,6 млрд євро, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник уряду Чехії Петр Фіала обговорили ініціативу з закупівлі артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

Прем'єр прибув у Прагу на запрошення Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США.

Під час двосторонньої зустрічі співрозмовники обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 мільярдів євро.

"Серед тем розмови - спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці.Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану Прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні", - зазначив Шмигаль.

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Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на саміті ЄС.

Пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.

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